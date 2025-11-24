В Татарстане за год построили и реконструировали более 107 км федеральных дорог

По данным «Волго-Вятскуправтодора», в Татарстане подвели итоги масштабной работы на федеральных трассах. За прошедший год в республике построили и реконструировали более 107 километров дорог.

Ключевые объекты года:

Реконструкция участка трассы М-7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном.

Строительство обхода села Сокуры на трассе «Казань — Оренбург» протяженностью 11 км.

Расширение до четырех полос участка трассы «Казань — Оренбург» (с 43-го по 53-й км).

Капитальный ремонт 209 км дорожного покрытия на 20 участках, в основном на М-7.

Инфраструктурные улучшения:

Построено 18 надземных пешеходных переходов на трассе М-7.

Отремонтированы мост через реку Тоша и два путепровода на трассе М-7.

По словам начальника «Волго-Вятскуправтодора» Илдара Мингазова, работа по модернизации дорожной сети республики продолжается.