В Татарстане за год построили и реконструировали более 107 км федеральных дорог

По данным «Волго-Вятскуправтодора», в Татарстане подвели итоги масштабной работы на федеральных трассах. За прошедший год в республике построили и реконструировали более 107 километров дорог.
Ключевые объекты года:
Реконструкция участка трассы М-7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном.
Строительство обхода села Сокуры на трассе «Казань — Оренбург» протяженностью 11 км.
Расширение до четырех полос участка трассы «Казань — Оренбург» (с 43-го по 53-й км).
Капитальный ремонт 209 км дорожного покрытия на 20 участках, в основном на М-7.
Инфраструктурные улучшения:
Построено 18 надземных пешеходных переходов на трассе М-7.
Отремонтированы мост через реку Тоша и два путепровода на трассе М-7.
По словам начальника «Волго-Вятскуправтодора» Илдара Мингазова, работа по модернизации дорожной сети республики продолжается.