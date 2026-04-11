В Татарстане за неделю подорожали все виды топлива

С 30 марта по 6 апреля в республике зафиксирован рост цен на все марки автомобильного горючего, сообщает Татарстанстат. Наиболее заметное увеличение — у бензина АИ-92: литр прибавил 24 копейки, достигнув 62,06 рубля. АИ-95 подорожал на 23 копейки (65,75 рубля), АИ-98 и выше — на 4 копейки (89,67 рубля). Дизельное топливо после кратковременного снижения в конце марта вновь начало дорожать, прибавив 7 копеек (72,67 рубля).

Тенденция к удорожанию сохраняется с начала года. В январе 2026-го в республике произошел резкий скачок цен, особенно на премиальные марки. В целом по России годовой рост стоимости бензина в январе к январю 2025-го составил 11,6%, и текущая статистика подтверждает, что инфляция в топливном сегменте остается высокой.