В Татарстане за неделю подорожали все виды топлива

11 апреля 2026  00:32

С 30 марта по 6 апреля в республике зафиксирован рост цен на все марки автомобильного горючего, сообщает Татарстанстат. Наиболее заметное увеличение — у бензина АИ-92: литр прибавил 24 копейки, достигнув 62,06 рубля. АИ-95 подорожал на 23 копейки (65,75 рубля), АИ-98 и выше — на 4 копейки (89,67 рубля). Дизельное топливо после кратковременного снижения в конце марта вновь начало дорожать, прибавив 7 копеек (72,67 рубля).

Тенденция к удорожанию сохраняется с начала года. В январе 2026-го в республике произошел резкий скачок цен, особенно на премиальные марки. В целом по России годовой рост стоимости бензина в январе к январю 2025-го составил 11,6%, и текущая статистика подтверждает, что инфляция в топливном сегменте остается высокой.

В Татарстане за неделю подорожали все виды топлива
УНИКС вышел в финал Winline Basket Cup
В Казани обрушился свод канализационного коллектора на улице Шатурской
В Татарстане разработали план по погашению долгов за ЖКУ у детей-сирот
Казань: Кремль и ещё одно место, которое нельзя пропустить
Казань: Кремль и ещё одно место, которое нельзя пропустить
В РТ эксперты накануне Пасхи дали советы по выбору муки для кулича и готового продукта
За десять дней двухмесячника в Татарстане на уборку вышли более 25 тыс. человек
В РТ после снегопада открыли трассы Казань - Оренбург и Алексеевское - Альметьевск