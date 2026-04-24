В Татарстане за неделю упали цены на говядину, но выросли на овощи

Специалисты Татарстанстата проанализировали изменение потребительских цен на продовольствие в республике в период с 13 по 20 апреля 2026 года. Динамика оказалась разнонаправленной.

Что подешевело:

вареная колбаса — минус 1,04% (до 516,69 руб./кг);

сливочное масло — минус 1,95% (до 974,62 руб./кг);

куриные яйца (10 шт.) — минус 1,13% (до 95,88 руб.);

говядина (кроме бескостной) — минус 0,17% (до 699,96 руб./кг);

сосиски и сардельки — минус 0,12% (до 468,81 руб./кг);

творог — минус 0,60% (до 450,73 руб./кг).

Что подорожало:

свекла столовая — плюс 4,71% (до 40,50 руб./кг);

пшеничная мука — плюс 2,64% (до 44,15 руб./кг);

поваренная соль — плюс 2,20% (до 18,09 руб./кг);

морковь — плюс 2,00% (до 47,75 руб./кг);

белокочанная капуста — плюс 1,47% (до 37,72 руб./кг).

Ранее, по данным за предыдущую неделю (6–13 апреля), фиксировался рост цен на баранину, сыр, помидоры и яйца, а также снижение стоимости чая, консервов, огурцов, яблок и бананов. Литр водки за тот же период подешевел до 895,55 рубля.