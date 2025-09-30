В РТ задержали пособников мошенников, обманувших школьника на 870 тыс. рублей

В Татарстане оперативники из Ростова-на-Дону задержали двух мужчин, которых подозревают в помощи телефонным аферистам. Жертвой преступления стал 12-летний школьник, которого мошенники убедили перевести все семейные сбережения, а затем еще и взять кредит на имя родителей.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, вся схема началась с телефонного звонка. Неизвестные представились сотрудниками силовых ведомств и обвинили мальчика в «помощи иностранному государству». Испуганному ребенку приказали установить на смартфон мессенджер и зарегистрировать там учетную запись, чтобы продолжить «разбирательство».

Поддавшись психологическому давлению, школьник взял имевшиеся дома 580 тысяч рублей и перевел их на указанный мошенниками счет. Но этого аферистам показалось мало. Они продолжили манипулировать мальчиком и заставили его оформить кредитную карту на имя родителей. В результате на счет злоумышленников ушла еще 291 тысяча рублей.

Полицейские смогли проследить цепочку движения денег. Выяснилось, что средства поступили на банковскую карту уроженца Татарстана, а его сообщник позже обналичил их в Казани.

Обоих подозреваемых задержали при поддержке бойцов Росгвардии. Во время обысков у них изъяли банковские карты, сим-карты и телефоны, которые могли быть использованы в преступной деятельности. Суд принял решение отправить обоих в следственный изолятор на время расследования.

Сейчас полиция продолжает работу, чтобы установить всех участников преступной группы и привлечь их к ответственности.