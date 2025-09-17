В Татарстане зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ

За период с 8 по 14 сентября в Республике Татарстан отмечено значительное увеличение показателей заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Согласно данным Управления Роспотребнадзора по РТ, количество зарегистрированных случаев ОРВИ достигло 12 316, что на 45,9% превышает показатели предыдущей недели.

Эпидемиологи связывают всплеск заболеваемости с сезонным фактором возвращения детей в образовательные учреждения после летних каникул и формированием организованных коллективов. Лабораторные исследования указывают на доминирование в циркуляции респираторных вирусов негриппозной этиологии.

Специалисты рекомендуют соблюдать профилактические меры, включая усиление гигиенического режима, регулярное проветривание помещений и своевременное обращение за медицинской помощью при появлении симптомов заболеваний.