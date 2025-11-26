В Татарстане зафиксирован рост числа браков и снижение разводов

26 ноября 2025  00:15

За десять месяцев 2025 года в Татарстане заключено 21 040 брачных союзов, что на 1,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Одновременно с этим в республике зафиксировано сокращение количества разводов на 20%.

Как сообщили в Управлении ЗАГС Кабмина РТ, среди молодоженов сохраняется популярность символических дат для регистрации отношений. Особенным спросом в текущем году пользуются дни с числом 25, включая прошедшую дату 25 ноября.

Начальник ведомства Эльвира Ахметова отметила: «Мы наблюдаем устойчивую тенденцию, когда пары выбирают для регистрации брака зеркальные даты. Хотя такая дата добавляет событию особую символику, фундаментом семейной жизни остаются взаимопонимание и поддержка».

Статистика свидетельствует, что многие пары воспринимают симметричные числа как благоприятный знак для начала совместной жизни. При этом специалисты подчеркивают, что гармоничные отношения складываются не только благодаря выбору памятной даты, но и ежедневной работе над укреплением семейных уз.

