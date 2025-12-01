В Татарстане зафиксировано 619 новых случаев ВИЧ за 11 месяцев

В 2025 году в Татарстане зафиксировано 619 новых случаев ВИЧ-инфекции. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель главного врача по медицинской части Республиканского СПИД-центра Айрат Бешимов. Это на 12,5% меньше, чем за тот же период в 2024 году. Бешимов уточнил, что в Татарстане на 100 тыс. населения в приходится 15,4 инфицированных, в то время по России этот показатель составляет 33,1 на 100 тыс.

Всего на диспансерном учете с ВИЧ-инфекцией сегодня стоят 15 832 жителя республики. Кроме того, в Татарстане живут 127 детей с ВИЧ-инфекцией. В этом году у ВИЧ-инфицированных матерей родились 109 здоровых детей, поскольку эти женщины во время беременности проходили специальную терапию. После родов малыш получал противовирусные растворы.

