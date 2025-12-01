В Татарстане запускается проект «Зима в Татарстане», который станет сезонным продолжением успешной летней инициативы. Программа, инициированная Раисом республики Рустамом Миннихановым, объединит сотни событий на открытом воздухе в единую афишу.

По предварительным оценкам, в течение зимнего сезона в регионе пройдет более 1,5 тысяч различных активностей на 900 общественных пространствах. Уже на старте проекта, 1 декабря, в афишу включено более 450 мероприятий. Программа также интегрирует события зимнего фестиваля «Курше», который уже начал свою работу.

Как отметила директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина, проект призван доказать, что общественные пространства могут оставаться комфортными и популярными местами отдыха в холодное время года. Особое внимание будет уделено традиционным праздникам — Новому году, Масленице, Рождеству и Нардугану.

Проект направлен на развитие городской среды, поддержку локальных инициатив и создание инклюзивной культурной повестки, доступной для всех жителей и гостей республики. Успех летнего сезона показал высокий интерес населения к подобным форматам мероприятий на открытом воздухе.