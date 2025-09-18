В Татарстане запустили крупнейшую в России систему агрометеомониторинга

В 2025 году в Республике Татарстан стартовал пилотный проект «Агрометеомониторинг» — самый масштабный в России проект на стыке агрономии и метеорологии. В его рамках по всему региону установят более 100 современных метеостанций, которые будут собирать и анализировать данные о погодных условиях. Проект реализуется «Ростелекомом» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Сегодня на форуме Kazan Digital Week было подписано соглашение о сотрудничестве между «Ростелекомом» и Минсельхозпродом РТ.

Как отметил директор филиала «Ростелекома» в республике Павел Гонцов, летом уже завершили первый этап строительства сети и протестировали систему. До конца года метеостанции появятся во всех районах Татарстана. Это решение поможет аграриям работать точнее и эффективнее.

Основная цель проекта — усовершенствовать систему агрострахования. Теперь опасные природные явления и активность вредителей будут фиксироваться объективно, что упростит подтверждение страховых случаев. В пилотном режиме планируют изменить нормативную базу, чтобы данные метеостанций стали официальным источником информации при урегулировании страховых событий.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов подчеркнул, что это первая в России комплексная система агрометеомониторинга, созданная в партнерстве с Росгидрометом. Проект стал примером эффективного сотрудничества государства и бизнеса для решения важных отраслевых проблем.

Система также позволит следить за влиянием погоды на развитие вредителей и болезней растений. Агрономы смогут предсказывать вспышки численности тли, колорадского жука, гусениц и патогенов. Для этого развернута сеть автоматизированных метеостанций, которые в реальном времени отслеживают температуру воздуха и почвы, влажность, атмосферное давление, ветер, осадки и УФ-излучение.

Оборудование размещают на вышках сотовой связи, что обеспечивает широкое покрытие. Научная часть проекта включает изучение связи между погодными условиями, фазой развития растений и рисками появления вредителей.

Генеральный директор «Агропромцифры» Ольга Чебунина отметила, что создаваемая цифровая экосистема предоставит аграриям аналитические сервисы на основе актуальных данных. Это основа для объективного страхования и прогнозных моделей по болезням и вредителям.

Ожидается, что проект не только снизит риски фермеров, но и станет примером для других регионов России. В перспективе это повысит эффективность агропромышленного комплекса через цифровизацию и точное земледелие.