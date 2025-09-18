В Татарстане запустили крупнейшую в России систему агрометеомониторинга

news_top_970_100
Республика
18 сентября 2025  17:36
Автор:
Владислав Косолапкин

В 2025 году в Республике Татарстан стартовал пилотный проект «Агрометеомониторинг» — самый масштабный в России проект на стыке агрономии и метеорологии. В его рамках по всему региону установят более 100 современных метеостанций, которые будут собирать и анализировать данные о погодных условиях. Проект реализуется «Ростелекомом» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Сегодня на форуме Kazan Digital Week  было подписано соглашение о сотрудничестве между «Ростелекомом» и Минсельхозпродом РТ.

Как отметил директор филиала «Ростелекома» в республике Павел Гонцов, летом уже завершили первый этап строительства сети и протестировали систему. До конца года метеостанции появятся во всех районах Татарстана. Это решение поможет аграриям работать точнее и эффективнее.

Основная цель проекта — усовершенствовать систему агрострахования. Теперь опасные природные явления и активность вредителей будут фиксироваться объективно, что упростит подтверждение страховых случаев. В пилотном режиме планируют изменить нормативную базу, чтобы данные метеостанций стали официальным источником информации при урегулировании страховых событий.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов подчеркнул, что это первая в России комплексная система агрометеомониторинга, созданная в партнерстве с Росгидрометом. Проект стал примером эффективного сотрудничества государства и бизнеса для решения важных отраслевых проблем.

Система также позволит следить за влиянием погоды на развитие вредителей и болезней растений. Агрономы смогут предсказывать вспышки численности тли, колорадского жука, гусениц и патогенов. Для этого развернута сеть автоматизированных метеостанций, которые в реальном времени отслеживают температуру воздуха и почвы, влажность, атмосферное давление, ветер, осадки и УФ-излучение.

Оборудование размещают на вышках сотовой связи, что обеспечивает широкое покрытие. Научная часть проекта включает изучение связи между погодными условиями, фазой развития растений и рисками появления вредителей.
Генеральный директор «Агропромцифры» Ольга Чебунина отметила, что создаваемая цифровая экосистема предоставит аграриям аналитические сервисы на основе актуальных данных. Это основа для объективного страхования и прогнозных моделей по болезням и вредителям.

Ожидается, что проект не только снизит риски фермеров, но и станет примером для других регионов России. В перспективе это повысит эффективность агропромышленного комплекса через цифровизацию и точное земледелие.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани обсудили будущее беспилотников: от доставки грузов до защиты неба
Татарстан вошел в пятерку лидеров по популярности «Пушкинской карты» среди молодежи
В Татарстане запустили крупнейшую в России систему агрометеомониторинга
В Татарстане бизнесмена заподозрили в уклонении от налогов на 30 миллионов рублей
Если на вашу машину что-то упало
В Татарстане отремонтировали участок дороги Казань – Ульяновск – Камское Устье
В Казани обсудили, как искусственный интеллект меняет городской транспорт
В Татарстане продолжаются поиски мужчины, утонувшего после крушения катера на Волге