В Татарстане запустили первый завод по производству картофеля фри

Республика
20 августа 2025  14:33

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и федеральный министр сельского хозяйства Оксана Лут торжественно открыли уникальное для региона предприятие — завод по производству картофеля фри в индустриальном парке «Чистополь». Проект реализован агрохолдингом «Чистополье» через компанию «Чисто Фри», учредителем которой является Альберт Хуснуллин.

«Сегодня мы реализуем стратегическую задачу по созданию глубокой переработки сельхозпродукции в республике», — отметил Минниханов во время церемонии открытия.

Предприятие, проект которого получил государственную экспертизу в начале 2025 года, станет ключевым элементом в цепочке добавленной стоимости агропромышленного комплекса Татарстана. Производство соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на импортозамещение и развитие перерабатывающей промышленности.

