В Татарстане завершается реновация молодежных центров в рамках нацпроекта

Республика Татарстан приближается к завершению программы капитального ремонта молодежных центров, где текущий уровень выполнения работ достиг 95%. Масштабный проект реализуется в рамках республиканской программы, соответствующей целям национального проекта «Молодежь и дети».

Как сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, с 2019 года в регионе было модернизировано 31 молодежное учреждение на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. В 2025 году работы ведутся на 10 объектах, а на следующий год запланирована реновация еще пяти центров в четырех муниципальных образованиях.

Особенностью программы является создание многофункциональных пространств нового поколения. Например, в кукморском центре «Ялкын» после реконструкции появились коворкинг-кинозал, художественная и киберзоны, спортивные и хореографические залы. На модернизацию объекта площадью 918 кв. м было направлено 123 миллиона рублей.

В Набережных Челнах молодежный центр «Орион» расширил деятельность за счет внедрения инновационных направлений: обучения подростков управлению БПЛА и создания проектного офиса для разработки социально значимых инициатив. Площадь центра составляет 3,5 тыс. кв. м, где разместились многочисленные секции и объединения.

В Дрожжановском районе центр «Патриот» специализируется на воспитании гражданской идентичности и организации содержательного досуга молодежи. Все обновленные учреждения оснащены современным оборудованием и предоставляют возможности для реализации разнообразных образовательных, творческих и спортивных инициатив.