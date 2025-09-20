В Татарстане завершен капремонт центров психолого-педагогической помощи

Республика Татарстан полностью выполнила план 2025 года по капитальному ремонту центров психолого-педагогической помощи. На реализацию программы из республиканского бюджета было выделено 300 миллионов рублей в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В текущем году проведена реновация трех центров психологической помощи и шести филиалов центра «Доверие» в Казани, которые оснащены современным технологическим оборудованием. С 2022 года в республике уже модернизировано 30 таких учреждений на общую сумму 905,15 млн рублей.

Среди обновленных объектов — центр «Статус» в Чистополе с кабинетами релаксации, арт-терапии и тренинговыми залами, а также новый центр в Зеленодольске площадью 1 380 кв. м, включающий сенсорную комнату, гончарную мастерскую и пространства для киберспорта. В поселке Джалиль Сармановского района завершается ремонт двухэтажного центра площадью 1105,8 кв. м.

Программа будет продолжена в 2026 году с включением в проект еще 5 центров из пяти муниципальных образований.