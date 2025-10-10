В Татарстане завершен капремонт детской школы искусств имени Сайдашева

10 октября 2025  10:18

В селе Усады Высокогорского района завершен капитальный ремонт детской школы искусств имени Салиха Сайдашева. Работы выполнены в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» с объемом финансирования свыше 75,2 млн рублей.

В ходе реконструкции полностью заменены инженерные коммуникации, проведены работы по обновлению фасада и кровли, установлены новые оконные и дверные блоки. Особое внимание уделено созданию доступной среды для маломобильных групп населения. Благоустроена прилегающая территория площадью 980 квадратных метров.

В обновленном одноэтажном здании разместились 13 современных помещений, включая актовый зал на 200 мест, четыре учебных класса и кабинет для преподавателей. Всего в рамках нацпроекта «Семья» в Татарстане планируется отремонтировать 27 объектов культуры с общим объемом финансирования 979,5 млн рублей.

