14 сентября в Республике Татарстан успешно завершился Единый день голосования, в ходе которого жители республики избирали Раиса Татарстана, депутата Государственного Совета и более 7,5 тысяч муниципальных депутатов. По данным на 18:00, явка избирателей составила 66,5% от почти 3 миллионов граждан, обладающих избирательным правом.

Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев сообщил, что голосование прошло в спокойной обстановке и праздничной атмосфере при строгом соблюдении избирательного законодательства. «Это было видно и на улицах, и на избирательных участках, и на телеэкранах», – подчеркнул он.

На территории республики работали 2 752 избирательных участка, где за процессом следили 14 000 наблюдателей, обеспечивающих прозрачность подсчета голосов. Кондратьев пожелал успехов членам избирательных комиссий, которым предстоит подсчитать голоса, отметив, что «ни один голос избирателя не должен быть упущен».

После закрытия участков избирательные комиссии приступили к подведению итогов голосования. Официальные результаты будут объявлены после завершения процедуры подсчета и проверки всех протоколов.