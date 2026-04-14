В Татарстане звезды театра и ТВ прочитают текст «Тотального диктанта»

Республика
14 апреля 2026  09:41

18 апреля республика присоединится к международной просветительской акции. В Национальной библиотеке РТ диктант прочитает Андрей Ургант. В Набережных Челнах текст озвучит актриса Елена Ксенофонтова («Кухня», «Отель Элеон»).

В Казани на открытых площадках выступят участницы шоу «Женский стендап»: Мария Маркова — в АРТ-центре, Маргарита Родина — в театре Камала. В историческом парке «Россия – Моя история» диктант проведет министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров. Также к акции присоединятся теле- и радиоведущие и блогеры республики.

Автор текста - писатель Алексей Варламов. Его работа посвящена малоизвестным эпизодам детства Александра Пушкина. Акция охватит более 1000 площадок по всему Татарстану. В Казани диктант напишут в библиотеках, вузах, музеях и культурных центрах.

В Татарстане с 20 апреля стартует природоохранная акция «Чистые леса»
В Казани стартовал сезон аренды электросамокатов
В Татарстане создадут платформу для обмена данными в сфере ИИ
«Ак Барс» разгромил минское «Динамо» в третьем матче и повел в серии 3-0
В Татарстане в рамках акции «Будь уверен! Будь здоров!» проверили 3,5 тыс. тонометров
Казань - в аутсайдерах рейтинга доходности жилья
В детских садах России с сентября 2026 года появится аналог «Разговоров о важном» для дошкольников