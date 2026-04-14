В Татарстане звезды театра и ТВ прочитают текст «Тотального диктанта»

18 апреля республика присоединится к международной просветительской акции. В Национальной библиотеке РТ диктант прочитает Андрей Ургант. В Набережных Челнах текст озвучит актриса Елена Ксенофонтова («Кухня», «Отель Элеон»).

В Казани на открытых площадках выступят участницы шоу «Женский стендап»: Мария Маркова — в АРТ-центре, Маргарита Родина — в театре Камала. В историческом парке «Россия – Моя история» диктант проведет министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров. Также к акции присоединятся теле- и радиоведущие и блогеры республики.

Автор текста - писатель Алексей Варламов. Его работа посвящена малоизвестным эпизодам детства Александра Пушкина. Акция охватит более 1000 площадок по всему Татарстану. В Казани диктант напишут в библиотеках, вузах, музеях и культурных центрах.