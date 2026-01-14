В теплицах Казани вырастили более трёх миллионов цветов для весеннего озеленения

В столице Татарстана впервые за все время подготовили рекордный объем цветочной рассады — свыше трех миллионов растений. Такой результат стал возможен благодаря запуску нового тепличного комплекса «Горводзеленхоза», оснащенного современными автоматизированными системами. Об этом на выездном совещании сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Изображение сгенерировано ИИ

Производственная площадка на улице Даурской работает круглый год и занимает более 11,5 тысячи квадратных метров. Здесь установлены системы климат-контроля, искусственного освещения, туманообразования и несколько линий орошения, а за погодными условиями следит собственная метеостанция. Это позволяет поддерживать оптимальные параметры температуры, влажности и света без постоянного ручного вмешательства.

По словам градоначальника, внедрение новых технологий кратно ускорило процесс выращивания растений. Если ранее за несколько часов удавалось подготовить лишь около 100 тысяч кассет, то теперь оборудование выпускает до 86,5 тысячи кассет в час. Отдельная камера для проращивания дала возможность массово выращивать цветы без трудоемкой обработки каждого экземпляра.

К весеннему сезону в теплицах уже высажен миллион луковиц тюльпанов разных сортов — от классических до бахромчатых и пионовидных. В ближайшее время к ним добавятся еще около двух миллионов однолетников: петуний, бархатцев, бегоний и других растений. Кроме того, в феврале планируется подготовить почти 3,7 тысячи горшечных цветов.

Подросшую рассаду весной разместят на городских клумбах, в парках и скверах, чтобы Казань встретила теплый сезон ярким и обновленным цветочным оформлением.