В Тукаевском районе ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию

Сотрудники УФСБ России по Татарстану пресекли деятельность нелегальной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Тукаевском районе. В частном доме двое местных жителей, входивших в организованное преступное сообщество, наладили изготовление мефедрона для дальнейшего сбыта через интернет-магазин. К моменту задержания злоумышленники успели подготовить более 3 кг запрещенного вещества.

В ходе обыска оперативники изъяли химические реактивы, прекурсоры и специальное лабораторное оборудование. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное производство и сбыт наркотических средств»). Фигурантам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.