В Тукаевском районе отца четверых детей отправили на исправительные работы за долг по алиментам

Житель Тукаевского района задолжал своим четверым детям более 800 тысяч рублей. Сначала мужчину привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы, но он не сделал выводов. Тогда на нерадивого отца завели уголовное дело.

В суде подсудимый полностью признал вину и объяснил, что устроился на работу недавно, но старается делать детям подарки. Суд учёл эти обстоятельства, но всё равно назначил наказание — 6 месяцев исправительных работ.

Сообщается, что алиментные выплаты предназначались на содержание четырёх несовершеннолетних детей. Несмотря на признание вины, долг остаётся непогашенным. Теперь мужчине предстоит не только отработать назначенный срок, но и выплатить деньги, которые он задолжал своим детям.