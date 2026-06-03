В Тукаевском районе отца четверых детей отправили на исправительные работы за долг по алиментам

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Республика
3 июня 2026  09:19
Автор:
Владислав Косолапкин

Житель Тукаевского района задолжал своим четверым детям более 800 тысяч рублей. Сначала мужчину привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы, но он не сделал выводов. Тогда на нерадивого отца завели уголовное дело.

В суде подсудимый полностью признал вину и объяснил, что устроился на работу недавно, но старается делать детям подарки. Суд учёл эти обстоятельства, но всё равно назначил наказание — 6 месяцев исправительных работ.

Сообщается, что алиментные выплаты предназначались на содержание четырёх несовершеннолетних детей. Несмотря на признание вины, долг остаётся непогашенным. Теперь мужчине предстоит не только отработать назначенный срок, но и выплатить деньги, которые он задолжал своим детям.

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