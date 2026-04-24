В выходные в казанских поселках можно будет бесплатно привить домашних питомцев от бешенства

Город
24 апреля 2026  12:40

В субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, передвижные ветеринарные пункты начнут работать в пяти районах Казани. Как сообщает Госветобъединение РТ, здесь можно будет не только сделать прививку от бешенства, но и зарегистрировать животное, а также провести чипирование. Услуги предоставляются бесплатно.

График работы 25 апреля:

поселок Старое Аракчино (ул. Старо-Аракчинская, 32) — с 10:00 до 12:00;

поселок Красная Горка (ул. Приволжская, 97а) — с 14:00 до 16:00;

поселок Краснооктябрьский (ул. Центральная, 1) — с 10:00 до 15:00;

жилой массив «Мирный» (ул. Ново-Давликеевская, 16а) — с 10:00 до 12:00;

жилой массив «Мирный» (ул. Рощинская, 56) — с 12:30 до 14:30;

жилой массив «Дербышки» (ул. Советская, 18, у ДК) — с 10:00 до 14:00.

График работы 26 апреля:

жилой массив «Аметьево» (ул. Моторная, 31а) — с 10:00 до 13:00;

поселок Игумново (ул. 2-я Аракчинская, 17) — с 10:00 до 12:00;

поселок Залесый (ул. Алан, 14) — с 14:00 до 16:00.

Новости
