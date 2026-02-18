В Зеленодольске обрушилась кровля в корпусе распределительного центра - пострадала женщина

Утром в одном из корпусов склада одного из ритейлеров в Зеленодольске произошло частичное обрушение крыши, сообщает администрация Зелендольского района. Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров.

В результате инцидента пострадала женщина, её оперативно доставили в Центральную районную больницу. В настоящее время на месте работают спасатели — идёт разбор завалов, в них участвуют 82 сотрудника пожарно-спасательных подразделений.

Ситуацию контролируют лично мэр города, прокурор и все оперативные службы. Причины произошедшего выясняются.