В Зеленодольске открылся современный дом-интернат для пожилых и людей с инвалидностью

В Зеленодольске состоялось открытие нового социального учреждения «Дом Заботы», построенного в рамках национального проекта «Семья». Объект, оснащенный передовыми технологиями, предназначен для комфортного проживания пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Церемонию открытия посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. По словам депутата Госдумы Татьяны Ларионовой, в учреждении создана уникальная среда, сочетающая современную инфраструктуру и человеческое участие. Особое внимание уделено технологическим решениям: «умные» палаты с голосовым управлением, медицинские зоны и реабилитационное оборудование.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова отметила гармоничное сочетание технологий и заботы в новом учреждении. «Дом Заботы демонстрирует зрелый подход к социальной поддержке, где достойная жизнь пожилых становится фундаментом цивилизованного общества», — подчеркнула она.