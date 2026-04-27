В Зеленодольском районе пьяный водитель перевернул иномарку: погибла 16-летняя пассажирка

27 апреля 2026  11:59

В ночное время на третьем километре трассы «Татарское Азелеево – Мамадыш – Акилово» в Зеленодольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля Renault Logan находился 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения.

Двигаясь с превышением скорости, водитель утратил контроль над машиной, в результате чего иномарка перевернулась и встала на крышу. От полученных травм 16-летняя девушка, находившаяся на пассажирском сиденье, скончалась на месте происшествия. Еще два пассажира — подростки 2009 и 2012 годов рождения — были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

