Век цифровизации: для чего нужны документы в бумажном виде?

У одного из наших читателей - пожилого мужчины, умерла супруга. По закону он как совместно с ней проживавший имеет право получить за нее невыплаченную пенсию. Речь идет о десятках тысяч рублей, что для российских пенсионеров, в принципе, немалые деньги.

В одном из районных отделений Социального фонда в Казани, куда мужчина обратился, подтвердили: да, можете рассчитывать на выплату. Однако среди прочих документов там потребовали свидетельство о заключенном браке. Женились они давно, на Советской тогда Украине, а свидетельство, скорее всего, утеряно безвозвратно.

«Сотрудники Социального фонда ссылаются на ФЗ №400, конкретнее на статьи 26 и 10. Однако в этих статьях нигде не обозначен перечень необходимых для получения пенсии за умершего документов. Все эта процедура детально регламентируется внутренними распоряжениями и приказами ведомства, - апеллирует наш читатель, которому пришлось за это время начать изучать закон. - При этом, как я понял, статья 7 ФЗ №210 прямо запрещает госорганам требовать у граждан документы, которые они могут истребовать самостоятельно. И свидетельство о браке там упоминается в первых строках».

За советом, как помочь нашему читателю, мы обратились к председателю Комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам, председателю Исполнительного комитета ТРО ООО «Ассоциация юристов России» Тимуру Какохо. И вот что он ответил:

- Статьи 26 и 10 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» регулируют совершенно разные правовые ситуации. Часть 3 статьи 26 Федерального закона говорит о том, что «начисленные суммы страховой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в указанном месяце, выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона №400-ФЗ, и проживали совместно с этим пенсионером на день его смерти, если обращение за неполученными суммами указанной пенсии последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера». При этом, конечно же, при обращении в органы Социального фонда родственные отношения должны быть чем-то подтверждены, иначе выплаты смогут получать совершенно посторонние люди. В данном случае факт брака можно попробовать подтвердить и соответствующей отметкой в паспорте. В случае ее отсутствия можно обратиться в органы ЗАГС с заявлением о выдаче дубликата свидетельства о браке».

Загвоздка в том, что отметка в паспорте нашего читателя о заключенном браке не удовлетворяет сотрудников Социального фонда. И поэтому они настоятельно просят его предъявить еще и свидетельство о браке.

Казалось бы, чего проще сходить в МФЦ и получить там справку из загса о заключенном браке! Но далеко не факт, что такие сведения есть там, коли брак был заключен в другой советской республике, причем в начале 70-х годов прошлого века. Истребовать какие-либо данные от украинских госорганов не представляется возможным по понятным причинам.

«Вот и получается, что в одном из самых развитых в цифровом плане регионов бумажный документ все равно имеет ключевое значение. Вот только остался вопрос: для чего же тогда разрабатывалась и внедрялась дорогостоящая система электронного документооборота между различными ведомствами?» - недоумевает обратившийся в редакцию «КВ» пенсионер.

За комментарием «КВ» обратились в пресс-службу Отделения Социального фонда РФ по РТ. И вот что там пояснили:

- Начисленные суммы страховой пенсии, причитавшиеся пенсионеру, но оставшиеся неполученными в связи с его смертью, выплачиваются членам его семьи, проживавшим с ним на день его смерти (п. 3 ст. 26 400-ФЗ), если обращение за указанной пенсией было не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти.

К членам семьи относятся дети, братья, сестры и внуки, родители и супруги пенсионера. При этом родственные отношения должны быть документально подтверждены сведениями о государственной регистрации рождения или установления отцовства, заключения или расторжения брака из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния либо в бумажном виде свидетельствами о рождении (усыновлении), о заключении (расторжении) брака, справками, выданными органами ЗАГС, и иными документами, предусмотренными законодательством РФ.

В случае если свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния выданы иностранным государством, то государственные органы, в том числе Социальный фонд, не вправе истребовать их самостоятельно (пп. 3 п. 6 ст. 7 210-ФЗ), их заявитель представляет лично. При этом штамп в паспорте о регистрации брака не может заменить свидетельства о браке. Например, он мог быть расторгнут в одностороннем порядке, без соответствующей об этом отметки в паспорте.

При отсутствии лиц, имеющих право на получение недополученной пенсии, либо при истечении шестимесячного срока обращения, суммы недополученной страховой пенсии наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. В этом случае недополученная сумма пенсии выплачивается на основании соответствующей оценки документов нотариусом и права на наследство, представленного заявителем в органы Социального фонда.