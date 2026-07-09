Велосеть Казани вырастет на 11 км в 2026 году

news_top_970_100
Город
9 июля 2026  12:38

В столице Татарстана продолжают расширять сеть велосипедных маршрутов. До конца 2026 года здесь появится ещё 11 км велоинфраструктуры – вдоль улиц Мавлютова, Габишева, Дубравной и на Сибирском тракте. Работы синхронизированы с капитальным ремонтом дорог. Таким образом, общая протяжённость велодорожек города достигнет 74,3 км.

На сегодняшний день в Казани уже проложено 63,3 км велосипедных маршрутов. Первый замкнутый маршрут появился ещё в 2015 году в центре города. Активное развитие началось в 2020 году – тогда велодорожки стали прокладывать вдоль ремонтируемых улиц.

В 2023 году Институт развития Казани разработал концепцию единой велосети, которая должна объединить разрозненные участки. Приоритетными стали кольцевой маршрут вокруг Казанки, трасса от Лебяжьего до Дербышек и связка центра с Деревней Универсиады. При проектировании использовали данные от кикшеринговых операторов, анализировали треки велосипедистов и учитывали пожелания горожан.

В прошлом году велодорожки появились на улицах Товарищеской и Аделя Еники, а также вокруг стадиона «Ак Барс Арена». Сейчас ведётся мониторинг реализации концепции и подготовка предложений по новым участкам.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане семь УК вернули жильцам почти 16 млн рублей после перерасчета
Велосеть Казани вырастет на 11 км в 2026 году
Как мошенники превращают жертв в соучастников
Голубь да голубка. История одной любви из нашего села
В РТ на удвоенные пособия сельским мамам заложили 211,8 млн рублей
Светлана Елакова: Малышей в детских домах быть не должно
Светлана Елакова: Малышей в детских домах быть не должно
Цены на топливо в Татарстане растут вторую неделю подряд
Рынок труда в республике: от кадрового дефицита до конкуренции