Велосеть Казани вырастет на 11 км в 2026 году

В столице Татарстана продолжают расширять сеть велосипедных маршрутов. До конца 2026 года здесь появится ещё 11 км велоинфраструктуры – вдоль улиц Мавлютова, Габишева, Дубравной и на Сибирском тракте. Работы синхронизированы с капитальным ремонтом дорог. Таким образом, общая протяжённость велодорожек города достигнет 74,3 км.

На сегодняшний день в Казани уже проложено 63,3 км велосипедных маршрутов. Первый замкнутый маршрут появился ещё в 2015 году в центре города. Активное развитие началось в 2020 году – тогда велодорожки стали прокладывать вдоль ремонтируемых улиц.

В 2023 году Институт развития Казани разработал концепцию единой велосети, которая должна объединить разрозненные участки. Приоритетными стали кольцевой маршрут вокруг Казанки, трасса от Лебяжьего до Дербышек и связка центра с Деревней Универсиады. При проектировании использовали данные от кикшеринговых операторов, анализировали треки велосипедистов и учитывали пожелания горожан.

В прошлом году велодорожки появились на улицах Товарищеской и Аделя Еники, а также вокруг стадиона «Ак Барс Арена». Сейчас ведётся мониторинг реализации концепции и подготовка предложений по новым участкам.