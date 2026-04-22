«Вернется в комнату через много лет»: МВД РТ — о вербовке подростков

В Татарстане растет число подростков, которых через интернет вербуют для совершения диверсий и терактов. За 2025–2026 годы в республике совершено 28 поджогов и повреждений объектов транспорта, энергетики и связи.

Более половины преступлений этого рода совершили несовершеннолетние. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника отдела информации и общественных связей МВД по РТ Рафаэль Сагдиев.

В феврале 2026 года задержали группу из четырех подростков, двое из которых были несовершеннолетними. Они подожгли вышку сотовой связи в Казани. Все началось с простого: один из ребят нашел в мессенджере предложение о легком заработке — сфотографировать пять любых автомобилей и получить 500–1000 рублей. Он рассказал друзьям. Задания усложнялись: нужно было сфотографировать уже конкретные объекты по координатам. А затем поступило предложение поджечь вышку сотовой связи за 20 тысяч рублей. Подростки согласились. За поджог им заплатили 7 тысяч рублей. При подготовке ко второму объекту их задержали. Возбуждены уголовные дела с наказаниями до 20 лет лишения свободы.

В августе 2025 года в Лениногорском районе трое подростков 2009–2010 годов рождения за деньги подожгли базовую станцию сотовой связи и релейный шкаф на железной дороге. В сентябре 2025 года 16-летний подросток поджег трансформаторный пункт на перегоне станции Дербышки. В декабре 2025 года семеро несовершеннолетних совершили шесть поджогов объектов транспорта и связи.

Самому юному задержанному — 13 лет.

Вербовщики предлагают «проверить бдительность охраны», «получить страховую выплату» или просто «легкий заработок». Главное условие — фото- или видеоотчет. Как правило, денег исполнители либо не получают, либо получают меньше обещанного. Подростки часто не осознают, что действуют в интересах недружественных государств, и думают, что это банальное хулиганство или административная статья. Но государство реагирует жестко.

«Порой приходишь на обыск к 16-летнему, у него в комнате еще старые игрушки, машинки, гитары. Забирают в наручниках. Ни он, ни родители не могут понять, что вернется он в эту комнату только через много лет», — сказал Сагдиев.