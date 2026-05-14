Жители казанского ЖК «Времена года» останутся без газа на три дня

news_top_970_100
Город
14 мая 2026  17:31

В Приволжском районе Казани в связи с переврезкой стального газопровода (работы ведутся в рамках реконструкции автодороги от села Столбище до трассы М-12 «Восток») будет временно приостановлено газоснабжение.

Как сообщает «Газпром трансгаз Казань», подачу газа прекратят с 9:00 19 мая до 17:00 21 мая. Жителей комплекса предупреждают: в этот период пользоваться газовыми приборами запрещено, краны на них и перед ними необходимо перекрыть. Также нужно обеспечить доступ сотрудникам для повторного пуска газа. При появлении запаха газа в помещениях звонить по телефону: +7 (843) 221-83-53.

news_right_column_240_400
Новости
Кризисный психолог: «Главная группа риска — не хулиганы, а пай-дети»
Жители казанского ЖК «Времена года» останутся без газа на три дня
МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре 15 мая
Российское общество «Знание» запустило программу поддержки наставников
С 2020 года на реставрацию мечетей в Татарстане выделили 1,82 млрд рублей
Арт-резиденция «РЕАКТОР» объявила набор на шестой сезон образовательных лабораторий
В Лядском саду Казани появился рельеф «Влюбленный кафешенок»
Казанский «Рубин» сыграет в бирюзовом комплекте в честь Дня химика