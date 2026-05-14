Российское общество «Знание» запустило программу поддержки наставников

Проект «Знание.Наставники» реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Он направлен на развитие системы наставничества в образовательных учреждениях страны.

Участвовать могут руководители школ и их заместители, советники директоров по воспитанию, педагоги школ и учреждений среднего профессионального образования. Заявки принимаются с 20 апреля по 30 июня на официальном сайте проекта.

Победители получат денежные поощрения, а 200 лучших участников пройдут обучение в Центре знаний «Машук». Также организаторы проведут серию онлайн-семинаров для наставников. Открыт набор экспертов для оценки портфолио (дистанционно, на безвозмездной основе, до 10 июня). Проект направлен на повышение престижа профессии наставника и развитие просветительской работы.