С 2020 года на реставрацию мечетей в Татарстане выделили 1,82 млрд рублей

На дискуссии о сохранении мусульманского наследия в рамках «КазаньФорума-2026» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сообщил, что в республике насчитывается 1606 мечетей. Под госохраной находятся 110 из них, а также 24 вспомогательных сооружения (медресе, дома муллы, училища).

С 2020 года на восстановительные работы направлено 1,82 млрд рублей. Из них 873 млн поступили из внебюджетных источников, 769 млн — из республиканского бюджета, 179 млн — из федерального.

Восстановлена деревянная мечеть в селе Айбаш Высокогорского района (открыта 20 марта). В Казани на благотворительные средства поэтапно реставрируется Заводская мечеть 1897 года постройки. В планах на 2026 год — восстановление старейшей деревянной мечети в деревне Асан-Елга Кукморского района и мечети в селе Шали Пестречинского района.

Гущин подчеркнул, что мусульманское наследие Татарстана — это ресурс для туризма, инвестиций и международного диалога.