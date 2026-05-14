Арт-резиденция «РЕАКТОР» объявила набор на шестой сезон образовательных лабораторий

Прием заявок продлится до 31 мая. Программа поддержки творческих деятелей рассчитана на период с июня по сентябрь. Впервые за пять лет лаборатории пройдут не только в Казани, но и в Арске, Альметьевске, Пестрецах и Бугульме. Участие бесплатное.

К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет (в отдельных потоках — школьники и подростки). В сезоне четыре лаборатории: «Современное искусство» (Казань), «Продюсирование территории» (Бугульма, Пестрецы, Казань), «Декоративно-прикладное искусство татар» (Арск, Альметьевск) и «Анимация» (Казань).

Заявки принимаются на сайте арт-резиденции до 31 мая. Результаты отбора опубликуют до 7 июня.

За пять лет сформировано сообщество из более чем 500 человек, реализовано 70 проектов, обучено 1500 участников. Проект поддерживается Росмолодежью и Министерством по делам молодежи РТ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».