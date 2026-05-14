Кризисный психолог: «Главная группа риска — не хулиганы, а пай-дети»

В сознании многих прочно засел стереотип: потенциальный экстремист или террорист обязательно растёт в неблагополучной семье, прогуливает школу и конфликтует с учителями. Однако на деле этот образ не просто устарел — он смертельно опасен, предупреждает кризисный психолог Ольга Галанина в интервью «Татар-информу». Вербовщики, по её словам, нацелены вовсе не на «трудных» подростков, а на их полную противоположность.

Специалист объясняет: родители нередко испытывают гордость, когда их ребёнок тих и послушен, безоговорочно слушается старших, не спорит и всё свободное время проводит за экраном гаджета. Взрослым кажется, что это идеальная модель поведения, гарантия безопасности. Но именно такие дети оказываются самыми беззащитными перед лицом манипулятора. Человек, не умеющий возражать и привыкший подчиняться авторитету, не требует дополнительной «обработки» — он уже готов следовать чужой воле. При этом внутри у него годами копится голод по признанию и одобрению, и этот голод злоумышленник утоляет легко и быстро.

В своей практике Галанина часто сталкивалась с ситуацией, когда родители сами не замечали, как подталкивали ребёнка к уязвимости. Для наглядности она предлагает сравнить двух подростков. Первый — громкий, несговорчивый, регулярно спорит с отцом и матерью, возможно, даже состоит на внутришкольном учёте. Второй — вылитый пай-мальчик: тихий, удобный, никогда не перечит. Кто из них, по мнению обывателя, в группе риска? Абсолютное большинство укажет на первого. Но практика доказывает обратное.

Дело в том, что шумный и неуправляемый ребёнок через свои выходки высвобождает накопившееся напряжение. Он получает признание среди сверстников и со временем учится анализировать последствия собственного поведения. У тихого же подростка нет ни этого опыта, ни навыка отказывать. Он не пробовал защищать себя. Поэтому, когда к нему обращается вербовщик, его внутренняя потребность быть замеченным и нужным моментально заглушает сигналы опасности. Именно так жертвами манипуляций становятся те, кого родители считали «золотыми детьми».