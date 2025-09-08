Ветеран-«батыр» помогал охранять природу: в РТ прошел рейд по осенней охоте

Ветеран специальной военной операции Кирилл Дмитриев, победитель программы «Батырлар. Герои Татарстана», на днях присоединился к рейду по проверке охотников. Мероприятие прошло в Пестречинском районе республики.

Дмитриев участвовал в проверке в качестве общественного инспектора, чтобы на практике познакомиться с работой Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам.

Вместе с сотрудниками комитета и бойцами ОМОНа он патрулировал угодья, чтобы выявить нарушения правил осенней охоты. В результате рейда было составлено 6 административных протоколов за нарушение правил охоты.

Кроме того, инспекторы проверили территорию на предмет других возможных нарушений, осмотрели кормушки для диких животных и убедились, что на особо охраняемых природных территориях не наносится ущерб флоре и фауне.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана», инициированная Раисом РТ Рустамом Миннихановым, направлена на поддержку ветеранов и их активную интеграцию в общественную жизнь.