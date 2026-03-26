Ветслужба Татарстана призвала покупать баранов для Курбан-байрама внутри республики

26 марта 2026  23:31

В преддверии Курбан-байрама жителям рекомендовано приобретать животных для жертвоприношения у местных производителей. В республике насчитывается около 200 тыс. голов овец – этого достаточно для обеспечения потребностей мусульман, сообщил замначальника Главного управления ветеринарии РТ Габдулхак Мотыгуллин.

По его словам, ввоз скота из других регионов разрешен только после предварительного согласования с ведомством. В настоящее время полностью запрещен ввоз из Чувашии в связи со вспышкой пастереллеза. При ввозе необходимо оформлять ветеринарные документы, регистрировать животных в системе «Хорриот» и ставить ушные бирки. После доставки скота нужно уведомить местную ветслужбу.

Мотыгуллин подчеркнул, что эпизоотическая ситуация в республике благополучная, проводятся плановые вакцинация и обработка животных. К убою допускаются только здоровые особи, прошедшие карантин. В прошлом году на специальных площадках Татарстана принесли в жертву 13 тыс. животных.

Ветслужба Татарстана призвала покупать баранов для Курбан-байрама внутри республики
