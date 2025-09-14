Виталий Смирнов: Выборы в Татарстане прошли спокойно и на достойном уровне

Председатель Правления РО политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в РТ, кандидат на должность Раиса Татарстана Виталий Смирнов прокомментировал ход выборов главы республики.

- Выборы в Татарстане прошли спокойно и на достойном уровне, - сказал он корреспонденту «Казанских Ведомостей».

- И в целом предвыборная кампания в Татарстане прошла ровно и в рамках правил. На выборы высших должностных лиц нужно ходить каждому гражданину. Ведь выборы Раиса Татарстана определяют дальнейший курс движения региона. От того, каких взглядов придерживается Раис, будет зависеть жизнь каждого - и тех, кто пришел голосовать, и тех, кто не пришел.