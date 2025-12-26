Фарид Мухаметшин подвел итоги работы татарстанского парламента за 2025 год

Сегодня, 26 декабря, председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин провел традиционную итоговую пресс-конференцию для представителей федеральных и республиканских средств массовой информации. Встреча стала площадкой для подведения итогов законодательной работы и обсуждения ключевых общественно-политических событий уходящего года.

Обращаясь к журналистам, которых он назвал ближайшими коллегами по информационной политике, глава парламента отметил их значимую роль в формировании повестки и рассмотрении актуальных вопросов жизни республики. «Вы — активные участники законотворческой деятельности», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Центральной темой встречи стала реализация муниципальной реформы. Председатель Госсовета подробно остановился на работе татарстанских парламентариев с федеральным центром, итогом которой стало закрепление права регионов самостоятельно определять модель местного самоуправления. Благодаря позиции Татарстана в федеральное законодательство были внесены изменения, позволившие сохранить двухуровневую систему и местное самоуправление в сельских и городских поселениях.

«Для нас было важно сохранить местное самоуправление в сельских и городских поселениях. У нас уже образована рабочая группа по адаптации наших законов», — сообщил Фарид Мухаметшин. Он отметил, что из около 90 республиканских законов и правовых актов, требующих корректировки, изменения уже внесены примерно в 70. Оставшиеся будут доработаны в следующем году.

Значительная часть доклада была посвящена работе депутатского корпуса и аппарата парламента по поддержке участников специальной военной операции и жителей подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного. В 2025 году было собрано более 1,6 миллиона рублей. Эти средства были направлены на закупку гуманитарных грузов, включая средства гигиены, детские вещи и игрушки, а также необходимую технику для военнослужащих — квадрокоптеры, детекторы БПЛА, дизель-генераторы.

«В наши подшефные города... отправлено более тысячи тонн гуманитарных грузов, которые сопровождали наши депутаты, актив партии «Единая Россия», главы районов», — рассказал спикер. Он также поблагодарил всех татарстанцев, откликнувшихся на призывы о помощи.

Отдельно Фарид Мухаметшин выделил благотворительную акцию «Эстафета памяти», в рамках которой депутаты и сотрудники перечислили свой однодневный заработок на восстановление захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. В ноябре работы были завершены: приведены в порядок 12 мест захоронений участников войны, оставшихся без попечения родственников.

Говоря о социально-экономическом развитии, глава парламента констатировал, что Татарстан сохраняет позиции одного из лидеров среди российских регионов. По предварительной оценке, объем валового регионального продукта в 2025 году достигнет 5,6 трлн рублей с ростом 102,4%. Продемонстрировали положительную динамику промышленное производство и агропромышленный комплекс.

Тема межпарламентского сотрудничества также заняла важное место. Фарид Мухаметшин сообщил, что республика активно развивает связи как с субъектами РФ (действует 40 соглашений), так и с зарубежными странами. В частности, в этом году было подписано первое соглашение о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой. «Главная задача — это не закрываться у себя, а искать новые возможности, смотреть, как работают соседи», — резюмировал он.

В завершение пресс-конференции Председатель Государственного Совета поблагодарил журналистов за объективное освещение парламентской жизни и поздравил всех с наступающими новогодними праздниками.