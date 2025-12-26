Казанский «Зенит» выиграл Суперкубок–2025

26 декабря 2025  23:08
Эдгар Витковский

Казанский «Зенит» стал обладателем Суперкубка–2025, обыграв новосибирский «Локомотив» – 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21). Суперкубок стал 11-м в истории «Зенита» и третьим подряд, начиная с 2023 года. На пути к финалу казанцы выбили петербургский «Зенит» – 3:2 (25:20, 25:17, 18:25, 23:25, 15:12), а «Локомотив» был сильнее московского «Динамо» – 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28). Примечательно, что новосибирский клуб четвёртый раз в истории встречался с «Зенитом» в финале Суперкубка и потерпел четвёртое поражение.

Доигровщик «Зенита» Дмитрий Волков по итогам Суперкубка был удостоен двух наград – он вошёл в символическую сборную турнира, а также был признан MVP.

