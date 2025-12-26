Александр Шадриков: За последние полвека в Татарстане исчезло более трёх тысяч озёр

Республика
26 декабря 2025  18:09

За последние пятьдесят лет водные ландшафты Республики Татарстан претерпели серьёзные изменения. По данным, озвученным министром экологии и природных ресурсов РТ Александром Шадриковым, на карте региона полностью исчезло 3 134 естественных озера.

В середине прошлого столетия их количество оценивалось приблизительно в 34 тысячи. Основной причиной катастрофического сокращения водных объектов глава ведомства назвал антропогенное воздействие, то есть деятельность человека. По его словам, ключевой проблемой стало активное освоение прибрежных территорий.

«Озёра подпитываются родниками. Сейчас вокруг них возводятся дома, жители которых бурят скважины, и это нарушает естественный водный баланс», — пояснил Шадриков журналистам. Неконтролируемый забор подземных вод для частных нужд лишает озёра их основного источника питания, что ведёт к постепенному обмелению и исчезновению.

Эксперты отмечают, что проблема носит системный и многофакторный характер. Помимо жилой застройки и водозабора, на состояние озёр негативно влияют процессы, связанные с изменением климата, интенсивное ведение сельского хозяйства, а также отсутствие комплексных программ по сохранению и восстановлению малых водоёмов.

Для решения этой задачи, как подчеркнул министр, необходимо обеспечить рациональное использование водных ресурсов. Это потребует не только просветительской работы с населением, но и принятия системных мер на законодательном и хозяйственном уровнях, направленных на защиту хрупких озерных экосистем от дальнейшей деградации.

