Владимир Леонов выразил надежду, что крикет станет символом дружбы между Россией и Индией

В Казани состоялся исторический матч по крикету между студенческими командами России и Индии в рамках делового форума «Россия-Индия». Торжественная церемония открытия турнира прошла на Центральном стадионе, где собрались официальные лица двух стран.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал событие знаковым для развития спортивных связей между странами. «Хотелось бы, чтобы крикет стал постоянным символом дружбы между Россией и Индией. Мы планируем проводить такие турниры регулярно, увеличивая количество участников и уровень игры», — отметил он.

В церемонии участвовали посол Индии в России Винай Кумар, президент Российского союза крикета Игорь Казиков и президент Национальной студенческой лиги крикета Марат Бариев. Леонов подчеркнул, что недавно реконструированный Центральный стадион с видом на Казанский Кремль идеально подходит для международных соревнований.

Крикет, насчитывающий в России более 50 тысяч зарегистрированных игроков, продолжает набирать популярность. Ежегодно в стране проводится около 50 турниров, а студенческие соревнования в Казани знаменуют новый этап в развитии этого вида спорта.