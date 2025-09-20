Во всех районах Татарстана создадут секции робототехники и беспилотных технологий

news_top_970_100
Республика
20 сентября 2025  15:29

Вице-премьер Татарстана Ринат Садыков анонсировал масштабную образовательную инициативу по открытию секций робототехники и беспилотных технологий на базе подростковых клубов и молодежных центров во всех муниципальных образованиях республики.

Проект направлен на формирование массового интереса к инженерным профессиям среди молодежи. В программу войдут практические занятия по сборке роботов, управлению беспилотными летательными аппаратами и проведение соревнований технического мастерства.

Как отметил Садыков, текущий охват подобными кружками является недостаточным, несмотря на высокий социальный запрос. Новая инициатива позволит создать единое сообщество молодых инженеров и техников, а также будет способствовать ранней профориентации будущих абитуриентов технических вузов и колледжей.

Реализация проекта начнется в ближайшее время и станет частью системной работы по развитию технического творчества молодежи в регионе.

news_right_column_240_400
Новости
Во всех районах Татарстана создадут секции робототехники и беспилотных технологий
Месячный заработок может уменьшиться только на 20%
Когда сельский стаж гарантирует надбавку к пенсии?
В городе Касимове проходит конференция «Татары Волго-Окского Междуречья: история и современность»
В РТ завершены дорожные работы по программе «Наш двор» на 99%
В Татарстане завершен капремонт центров психолого-педагогической помощи
«Ак Барс» впервые в сезоне победил в домашнем матче, обыгран «Салават Юлаев»
В Казани прошел турнир по сборке таблицы Менделеева из переработанного пластика
В Казани прошел турнир по сборке таблицы Менделеева из переработанного пластика