Во всех районах Татарстана создадут секции робототехники и беспилотных технологий

Вице-премьер Татарстана Ринат Садыков анонсировал масштабную образовательную инициативу по открытию секций робототехники и беспилотных технологий на базе подростковых клубов и молодежных центров во всех муниципальных образованиях республики.

Проект направлен на формирование массового интереса к инженерным профессиям среди молодежи. В программу войдут практические занятия по сборке роботов, управлению беспилотными летательными аппаратами и проведение соревнований технического мастерства.

Как отметил Садыков, текущий охват подобными кружками является недостаточным, несмотря на высокий социальный запрос. Новая инициатива позволит создать единое сообщество молодых инженеров и техников, а также будет способствовать ранней профориентации будущих абитуриентов технических вузов и колледжей.

Реализация проекта начнется в ближайшее время и станет частью системной работы по развитию технического творчества молодежи в регионе.