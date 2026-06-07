Волонтер Элина Богатова: Когда начала помогать - успокоилась

Методист Казанского федерального университета Элина Богатова до сих пор не может спокойно вспоминать 2014 год. Тогда она смотрела новости из Донбасса и пропускала каждую боль каждого ее жителя через себя, но не знала, как помочь.

​​​​​​Фото предоставила Элина Богатова

- Мама и муж буквально запретили мне включать телевизор, - рассказывает «КВ» Элина. - Надо было жить дальше, у нас росли двое детей - 11 лет и 4 года.

Когда началась СВО, она снова стала смотреть новости. Но теперь, говорит, была настроена помогать по-настоящему. Дети повзрослели. В 2022 году они с мужем засадили еще один участок картошки - хоть так решили поддержать бойцов. А осенью того же года знакомые рассказали о частном доме, где собирают гуманитарную помощь. Тогда там зарождалось волонтерское движение, которым руководила Вера Сергеевна Гурьева - завуч одной из казанских школ.

- С первого дня, как я туда попала, буквально этим живу. Каждый день после своей основной работы плету маскировочные сети, шью валики для госпиталя, собираю помощь вместе с другими волонтерами. Два года мы работали в частном доме. В 2024 году штабу выделили помещение во Дворце культуры. И если раньше, когда я смотрела новости, плакала, не могла сидеть на месте, то когда начала помогать - успокоилась. Потому что я при деле.

Когда-то у Элины не было знакомых в зоне СВО. Теперь их много.

- Эти ребята не сдаются, - говорит активистка. - Они защищают всех нас. Любят свою землю. И готовы идти до конца. И мы все будем с ними до конца, до победы, не оставим их без помощи.

В апреле этого года через Патриаршую гуманитарную миссию она провела две недели в Скадовске Херсонской области, работая помощником санитара в местной больнице. Город стоит у самого моря, вокруг «серые зоны», рубеж между мирной жизнью и боями. Скадовск предстал перед глазами женщины невероятно красивым: в то время там расцвели яблони, персики, магнолии, черемуха, сирень, тюльпаны, по морю плавали лебеди.

- Работать было тяжело, - отмечает наша собеседница. - Меня определили в неврологическое отделение к лежачим больным. Кормила пациентов, меняла белье, мыла посуду и полы. Волонтерскую помощь из «большой России» здесь очень ждут. Многие уехали, и рук не хватает.

​​​​​​Фото предоставила Элина Богатова

По словам Элины, все волонтеры - обычные люди. Они работают на заводах, в школах, университетах, храмах, детских домах, больницах. У всех семьи, дети, внуки.

- Конечно, у каждого свои проблемы и заботы, но мы о них почти не говорим, - улыбается женщина. - Я заметила: даже люди с серьезными болезнями, когда помогают другим, чувствуют себя лучше. И никто не бросил помогать. Даже мамы с грудничками - и ленточки режут, и посылки отправляют. А я тем более. Делаю все что могу. И даже больше.