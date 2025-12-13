Волонтерский форум «Добрый Татарстан» преобразуют в Премию Раиса РТ

Ежегодный Республиканский форум гражданского участия «Добрый Татарстан» завершил свою работу. В этом году в мероприятии, которое прошло в третий раз, приняли участие 200 активистов и руководителей волонтерских объединений из всех 45 муниципалитетов республики.

Как сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, поддержка добровольчества является одной из ключевых задач в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Он отметил, что форум подтвердил свой статус главной площадки для диалога, обучения и признания заслуг волонтеров.

Кульминацией события стала торжественная церемония награждения победителей одноименного конкурса, которая состоялась в ИТ-парке имени Башира Рамеева. В этом году было получено рекордное количество заявок — 517 из всех районов Татарстана. Новыми номинациями сезона стали «Героический поступок года» и «Волонтер года в сфере инклюзии». Главную награду — Гран-при «Волонтер года Республики Татарстан – 2025» — получила Саима Шагиахметова.

Было объявлено, что с 2026 года конкурс будет преобразован в Премию Раиса Республики Татарстан в сфере добровольчества «Добрый Татарстан». Общий охват мероприятий форума превысил 2 тысячи человек, что свидетельствует о росте гражданской активности в регионе.