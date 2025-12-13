В 2026 году между Казанью и Оманом может появиться прямое авиасообщение

Столица Татарстана может получить прямое авиасообщение с Султанатом Оман в 2026 году. Об этом стало известно по итогам встречи между представителями Федерального агентства воздушного транспорта России и национального перевозчика Омана Oman Air.

Планы авиакомпании включают запуск регулярных рейсов из Маската в несколько российских городов. Помимо Казани, в список рассматриваемых направлений входят Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи. В Росавиации отметили, что Оман, обладающий богатым культурным наследием, является одним из перспективных направлений для российских туристов.

Развитие этого маршрута может стать импульсом для расширения религиозного и культурного туризма между регионами. В настоящее время Oman Air выполняет ежедневные рейсы в московский аэропорт Шереметьево, а к концу декабря текущего года планирует запустить рейсы в Москву из второго по величине оманского города Салала.

Для Казанского аэропорта это станет четвертым прямым направлением на Ближнем Востоке после Абу-Даби, Дубая и Рас-эль-Хаймы.