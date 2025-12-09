Восемь казанских инициатив победили в зимнем сезоне фестиваля «Курше»

Восемь проектов из Казани вошли в число победителей зимнего сезона фестиваля общественных пространств «Курше». Эти инициативы будут реализованы на различных площадках города в течение предстоящих холодных месяцев.

Среди отобранных проектов — фестиваль «Нейро-снег фест» от «Школы 21», районная программа «Зима на районе» от Московского рынка, а также сезонные активности на Волжской тропе. Администрации Вахитовского и Приволжского районов представят программу «По-зимнему круто!», а Советский район организует дворовый проект «Зима. Двор. Игра». Также в списке победителей — моноспектакль «Сундук Абики» и подростково-семейные вечеринки.

Параллельно продолжается народное голосование за два дополнительных проекта, одним из которых является казанская инициатива «Зимняя сказка. Путешествие Кырсалу в новогоднем лесу». Голосование проходит в официальном телеграм-канале фестиваля.

Всего в зимнем сезоне «Курше» было отобрано 49 проектов, восемь из которых представляют столицу Татарстана.