Восьмикратный рост: судебные приставы Татарстана подвели итоги работы по алиментам

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Республика
9 июня 2026  12:47
Автор:
Владислав Косолапкин

За последние годы в Татарстане кардинально изменилась ситуация со взысканием алиментных долгов. По данным, которые озвучил главный судебный пристав РТ Анвар Закиров на брифинге в Кабмине республики, за период с 2018 года общая сумма возвращённых средств выросла в восемь раз. Если в 2018-м приставам удалось взыскать 500 миллионов рублей, то по итогам 2025 года эта цифра достигла уже 4 миллиардов рублей.

Как отметил Закиров, работа по алиментам для судебных приставов является одной из приоритетных. Для повышения её эффективности в каждом подразделении были созданы специализированные отделы. Кроме того, работа с должниками теперь ведётся дифференцированно: выделено 12 категорий в зависимости от статуса нарушителя. Среди них есть и те, у кого задолженность небольшая, и те, кто находится в розыске, и те, кому грозит уголовная ответственность за систематическое уклонение от уплаты.

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