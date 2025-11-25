Вознесенский тракт в Казани показал рекордный трафик в 24 тысячи автомобилей в сутки

Согласно данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, летний трафик достиг рекордных 24 тысяч автомобилей в сутки при первоначальном прогнозе в 13,5 тысяч.

Министр транспорта РТ Фарит Ханифов отметил, что среднемесячные показатели составляют 16-17 тысяч автомобилей, при этом осенний период характеризуется некоторым снижением интенсивности движения. «Вознесенский тракт показал трафик выше расчетного — летом достиг более 20 тысяч машин в сутки», — констатировал глава ведомства.

Экономическая эффективность проекта подтверждается ежедневными поступлениями в размере около 1 миллиона рублей. Средняя стоимость проезда по трассе составляет 100 рублей, при этом примерно 10 тысяч автомобилистов ежедневно оплачивают проезд в полном объеме.

Положительная динамика наблюдается и на других дорожных объектах республики. Трасса «Алексеевское — Альметьевск» демонстрирует двукратное превышение плановых показателей со средним трафиком 5,5 тысячи автомобилей в сутки. По словам Ханифова, новая дорога получила высокую оценку как у нефтяных компаний, так и у жителей юго-восточных районов Татарстана.