Врачи РКБ провели операцию по удалению опухоли, проросшей из легкого в селезенку

64-летний житель Актанышского района обратился за медицинской помощью с жалобами на сильную слабость и потерю 10 кг веса. Первичное обследование в районной больнице выявило подозрение на абсцесс легкого, однако специалисты Республиканской клинической больницы диагностировали редкий случай онкологического заболевания – опухоль нижней доли легкого, проросшую через диафрагму в селезенку.

Для проведения сложного хирургического вмешательства потребовалось объединение усилий торакальных и абдоминальных хирургов. Операция, выполненная через мини-доступ между ребрами, продолжалась 5 часов – врачам удалось радикально удалить опухолевый конгломерат и восстановить целостность диафрагмы.

После двухдневного наблюдения в реанимации пациент был выписан домой в удовлетворительном состоянии. В настоящее время мужчина продолжает лечение у онкологов. Как отмечают специалисты РКБ, подобные клинические случаи в их практике встречаются впервые.