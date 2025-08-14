Врачи РКБ провели операцию по удалению опухоли, проросшей из легкого в селезенку

news_top_970_100
Республика
14 августа 2025  08:22

64-летний житель Актанышского района обратился за медицинской помощью с жалобами на сильную слабость и потерю 10 кг веса. Первичное обследование в районной больнице выявило подозрение на абсцесс легкого, однако специалисты Республиканской клинической больницы диагностировали редкий случай онкологического заболевания – опухоль нижней доли легкого, проросшую через диафрагму в селезенку.

Для проведения сложного хирургического вмешательства потребовалось объединение усилий торакальных и абдоминальных хирургов. Операция, выполненная через мини-доступ между ребрами, продолжалась 5 часов – врачам удалось радикально удалить опухолевый конгломерат и восстановить целостность диафрагмы.

После двухдневного наблюдения в реанимации пациент был выписан домой в удовлетворительном состоянии. В настоящее время мужчина продолжает лечение у онкологов. Как отмечают специалисты РКБ, подобные клинические случаи в их практике встречаются впервые.

news_right_column_240_400
Новости
Врачи РКБ провели операцию по удалению опухоли, проросшей из легкого в селезенку
УНИКС выступит на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге
Казань готовится к 17-му международному турниру по брейкингу «Комбонейшн»
В Казани из-за ДТП остановлено движение трамваев по Кировской дамбе
Казань примет соревнования по настольному теннису в рамках форума РОСТКИ
В Татарстане началась реконструкция моста через реку Ик
Дорогу для объезда села Сокуры планируют открыть в сентябре
Татарстан увеличит финансирование молодых ученых в три раза