Врачи РТ рекомендуют льготникам выбрать набор соцуслуг

До 1 октября федеральным льготникам необходимо сделать выбор - оставить набор соцуслуг или отказаться от него и получать денежную компенсацию, которая на сегодня составляет 1331 рубль. При этом сумма фактического лекарственного обеспечения неограниченна.

Замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» уточнила, что в случае выбора денежной компенсации при ухудшении состояния здоровья этих средств может не хватить на лечение. А возврат к получению набора услуг в течение года законодательством не предусмотрен.

Число федеральных льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения, составляет 140226 человек.

- В 2005 году стартовала программа ОНЛС - обеспечение необходимыми лекарственными средствами, - отметила Яркаева. - Ранее льготникам отпускали небольшой перечень препаратов, а сейчас они могут получить 900 самых инновационных наименований. К слову, в Татарстане за 12 лет число отказников снизилось с 73,5 до 59%.

Главный внештатный кардиолог Минздрава Татарстана Зульфия Ким проинформировала, что сохранение натуральной льготы - это страховка от неблагоприятного течения вновь появившихся болезней. Все пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями находятся в зоне риска развития сердечно-сосудистой патологии, уточнила доктор.

Главный внештатный эндокринолог Минздрава Татарстана Анна Абакумова напомнила, что в России зарегистрировано около 5 миллионов человек с сахарным диабетом, а в Татарстане их около 150 тысяч.

- Денежная компенсация не покроет расходы на терапию, которая сама по себе растет в цене с каждым годом, - подчеркнула Абакумова. - Поэтому мы рекомендуем выбирать соцпакет. Кроме того, список льготных препаратов расширяется.

Заместитель главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана Елена Мингалимова сообщила, что на сегодня более 127 тысяч пациентов живут с онкологическим заболеванием. Причем стоимость терапии одного пациента может доходить до 100 тысяч рублей в месяц.

- Более 58 тысяч онкобольных в Татарстане - это федеральные льготники, 37% из них в этом году отказались от соцпакета, - дополнила ответ коллеги Яркаева. - Вклад каждого пациента в программу ОНЛС повышает ее финансовую устойчивость. Если бы никто не отказывался от социальных услуг в натуральном виде, Татарстан получал бы в три раза больше средств из федерального бюджета на эти цели.