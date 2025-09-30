Врачи Татарстана получат прибавку до 3 тысяч рублей

В Татарстане вступило в силу постановление Кабинета Министров республики о повышении заработной платы работникам системы здравоохранения. Среднемесячная прибавка к окладам составила около 3 тысяч рублей.

Согласно новым нормативам, младший медицинский персонал (санитары, младшие сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки) теперь будет получать 25,6 тысячи рублей вместо прежних 23,2 тысячи. Средний медицинский персонал, включая медсестер, фельдшеров и фармацевтов, будет получать 27,7 тысячи рублей против прежних 25,2 тысячи.

Значительно увеличены оклады врачебного состава. Участковые терапевты и педиатры теперь получают 33 тысячи рублей (ранее 30 тысяч), а анестезиологи, патологоанатомы и судебно-медицинские эксперты - 34,6 тысячи рублей (вместо 31,4 тысячи). Руководящий состав медицинских учреждений также получил повышение: начальники структурных подразделений - 36,7 тысячи рублей, заведующие хирургическими отделениями стационаров - 38,2 тысячи рублей.

Повышение затронуло и другие категории медработников, включая инструкторов по лечебной физкультуре, социальных работников и медицинских психологов. Данные меры реализуются в рамках национального проекта «Кадры» и направлены на улучшение материального положения работников здравоохранения республики.