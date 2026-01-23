Время выезда сократилось на 30%: как новая база изменила уборку снега в двух районах Казани

На стыке Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, по адресу: ул. Воровского, 50, открылась новая производственная база МУП «Городское благоустройство». Это один из ключевых подрядчиков по уборке городских дорог от снега, его работники как раз убирают указанные районы города. Почти 4,4 млн кв. м улиц!

Старая база организации, находившаяся на ул. Гривской, 54, с ее 1,1 га и площадью застройки в 4,8 тыс. кв. м, не удовлетворяла потребности ни работников, ни городского начальства. Новая территория почти в 2,5 раза просторнее: 2,4 га земли и 7,3 тыс. кв. м построек. Это пространство позволило кардинально пересмотреть всю инфраструктуру. Теперь здесь есть теплая ремонтная зона, где одновременно могут обслуживаться до 12 единиц дорожной техники.

Советское оборудование, рассчитанное максимум на шесть машин, уступило место современным домкратам, станкам и шиномонтажным комплексам. В соседнем отсеке работает теплая мойка, которая за счет тщательной очистки машин от агрессивных реагентов должна вдвое увеличить срок службы дорогостоящей спецтехникиБольшое внимание уделено условиям для персонала, чей труд особенно напряжен в периоды снегопадов и гололеда. Для рабочих обустроили раздельные комнаты отдыха и приема пищи, душевые, места для хранения чистой и рабочей одежды. В административном и ремонтном корпусах появились полноценные столовые и учебные классы для повышения квалификации. Логистика на самой территории базы стала эффективнее: вся техника, как сезонная, так и круглогодичная, теперь сосредоточена в одном месте без необходимости перегонять ее между разными площадками.

Но главное достижение - это внешняя логистика. На сегодня главный оперативный эффект - время выезда специализированной техники на дороги двух районов сократилось примерно на 30%. Наверное, не надо объяснять, как это повлияло на скорость уборки. Теперь спецтехнике и не нужно далеко ехать - основные магистрали рядом.

Еще одно ключевое улучшение - современные склады для хранения реагентов и песко-соляной смеси. Материалы больше не хранятся под открытым небом, теряя свойства из-за дождя и снега, а находятся в специально оборудованных помещениях, соответствующих всем экологическим и техническим требованиям. Емкость складов рассчитана на 15 тысяч тонн противогололедных материалов.

Как заявил директор МУП «Городское благоустройство» Камиль Закиров, таких баз он больше не видел нигде в стране, даже в Москве.

В свою очередь и мэр Казани Ильсур Метшин, который вчера лично посетил новую базу, не преминул отметить отличные условия труда городских благоустроителей: «Мы видим замечательные условия для сотрудников предприятия. Очень важно, в каких условиях работают люди - начиная от медицинского обследования и завершая технической исправностью оборудования. Это наш новый стандарт, и мы хотим, чтобы все наши муниципальные унитарные предприятия стали такими же»