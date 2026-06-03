Всероссийский съезд кадастровых инженеров впервые пройдёт в Казани

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Город
3 июня 2026  12:04
Автор:
Владислав Косолапкин

С 13 по 16 октября столица Татарстана примет XII Всероссийский съезд кадастровых инженеров. Место и даты утвердил президиум Национальной палаты кадастровых инженеров.

Форум станет главной диалоговой площадкой для власти и профессионального сообщества. Участникам предстоит обсудить развитие кадастровой деятельности на ближайшие годы и определить ключевые векторы работы отрасли.

Ожидается, что съезд соберёт более 800 человек: кадастровых инженеров, руководителей крупных профильных компаний, представителей саморегулируемых организаций, госорганов и зарубежных делегаций.

Все мероприятия объединены темой «Кадастровый инженер – надежный партнер для государства и бизнеса». В программе — пленарные заседания, круглые столы и выступления отраслевых экспертов.

Для гостей также подготовят культурно-туристическую программу с знакомством с достопримечательностями и объектами культурного наследия Татарстана.

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