Всероссийский съезд кадастровых инженеров впервые пройдёт в Казани

С 13 по 16 октября столица Татарстана примет XII Всероссийский съезд кадастровых инженеров. Место и даты утвердил президиум Национальной палаты кадастровых инженеров.

Форум станет главной диалоговой площадкой для власти и профессионального сообщества. Участникам предстоит обсудить развитие кадастровой деятельности на ближайшие годы и определить ключевые векторы работы отрасли.

Ожидается, что съезд соберёт более 800 человек: кадастровых инженеров, руководителей крупных профильных компаний, представителей саморегулируемых организаций, госорганов и зарубежных делегаций.

Все мероприятия объединены темой «Кадастровый инженер – надежный партнер для государства и бизнеса». В программе — пленарные заседания, круглые столы и выступления отраслевых экспертов.

Для гостей также подготовят культурно-туристическую программу с знакомством с достопримечательностями и объектами культурного наследия Татарстана.