Встречаем День народного единства в Казани

Как рассказали в исполкоме города, большая программа мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, запланирована не на один день, а на период с 1 по 7 ноября.

Одно из самых важных мероприятий этих дней связано с Днем Казанской иконы Божией Матери: 4 ноября традиционно пройдет крестный ход. Перед ним в Благовещенском соборе Казанского кремля в 7.30 начнется торжественный молебен. Затем верующие пройдут по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского к Богородицкому монастырю. В соборе Казанской иконы Божией Матери богослужение продолжится. Автомобилистам стоит учесть, что по всему маршруту шествия с 7 утра ограничат движение транспорта. Также с 19.00 3 ноября ул. Миславского закроют для парковки автомобилей.

В домах культуры Казани в эти дни пройдут концерты, лекции, мастер-классы, выставки картин и ручных поделок. А в библиотеках - специальные книжные выставки и литературные программы.

Будут и другие ключевые мероприятия, которые в ближайшее время ждут горожан.

3 ноября Национальный музей РТ приглашает на «Ночь культурного единства» с 10.00 до 20.00. В программе: мастер-классы, кино и музыкальный вечер.

4 ноября Казанский кремль присоединится к акции с 18.00 до 23.00.

В школах пройдут более 600 мероприятий: конкурсы фотографий и рисунков, уроки дружбы и фестивали, где ученики познакомятся с культурами и кухнями разных народов. 15 ноября в гимназии №20 состоится фестиваль иностранных языков «ИнЯз». Гостей ждут игры, квесты, лекции и ярмарки. Начало в 10.00.

В колледжах и вузах запланированы кинопоказы, викторины, конкурсы и спортивные состязания.

В энергоуниверситете пройдет фестиваль «Призма культур», чтобы помочь студентам из разных стран лучше понять друг друга.

В череде спортивных событий: 3 ноября на стадионе «Локомотив» пройдут соревнования на лыжероллерах «Мы едины, мы непобедимы!», 4 ноября - городские соревнования по спортивной борьбе для юношей.

Также в День народного единства, 4 ноября, пройдет большой гала-концерт фестиваля «Наш дом - Татарстан». Зональные туры фестиваля проходили в октябре в Нурлатском, Арском, Сармановском, Менделеевском, Апастовском, Лениногорском муниципальных районах, а также в Казани, передает пресс-служба Минкульта РТ.

Отборочный этап фестиваля стал одним из самых массовых за все время его проведения. Было подано 512 заявок из всех муниципальных районов, свои таланты показали 4300 участников. На сцену гала-концерта выйдут полтысячи артистов из всех 43 муниципальных районов республики и двух городских округов - Казани и Набережных Челнов.

Они творчески представят один из самых многонациональных регионов России под лозунгом «Народов много - Родина одна!»

С 5 по 7 ноября в Доме дружбы народов РТ соберутся 250 молодых активистов из разных регионов России на проект «Взгляд молодых патриотов «Мы россияне».

В эти дни также можно будет проверить свои знания на «Большом этнографическом диктанте», посвященном России и ее народам: 1 - 8 ноября онлайн на сайте miretno.ru или очно 3 ноября в 11.00 в Доме дружбы народов РТ.

Всемирная образовательная акция «Татарча диктант» (диктант на татарском языке) состоится 14 - 16 ноября. В 10.00 по московскому времени жители всего мира смогут проверить уровень грамотности на татарском языке. Форматы участия: офлайн - в школах, университетах, культурных центрах, библиотеках и на других площадках; онлайн - на официальном сайте.